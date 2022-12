Pro Vercelli-Pordenone, le pagelle dei Bianchi

Rizzo: Sicuro si fa sempre trovare presente quando c'è bisogno. E quando non ci arriva ci pensa Cristini. 6.5

Clemente : Buon rientro full time dopo mesi difficile. Fa in pieno il suo dovere, impendo al Pordenone di trovare spazi sulla sua corsia. Dimostra di aver recuperato, l'aspetto più importante 6.5

Cristini: Nessuna sbavatura, sempre puntuale e preciso negli anticipi. Decisivo nel salvataggio che impedisce al Pordenone di rientrare in partita 6.5

Anastasio ; Devastante. Nella sua fascia di competenza è incontenibile. Decisivo nel primo gol (e non solo) una delle migliori prestazioni in maglia bianca 7

Calvano: difende, attacca e si fa vedere in fase offensiva. Un infortunio lo metto out a inizio ripresa 6.5 (8' st Iezzi 6)

Saco: Fa sentire il suo peso nel centrocampo della Pro. Vince spesso i duelli con i friulani e si fa vedere in fase offensiva 6.5

Della Morte: E' tornato quell'attaccante di cui la Pro non può farne a meno. Due reti di ottima fattura, un pericolo per i friulani una sicurezza per i compagni 7 (37' st Guindo entra a risultato acquisito: sv)

Arrighini: Gara generosa e tanto lavoro per la squadra. Reclama su un potenziale rigore 6 (18' st Comi: fa quello che deve anche se visto il risultato non ha occasione di far valere le proprie doti 6)