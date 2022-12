Vigili del Fuoco in festa per Santa Barbara: bilancio e riconoscimenti - FOTO

Giornata di festa per i Vigili del Fuoco che hanno vissuto la prima parte delle celebrazioni per Santa Barbara, Santa protettrice del corpo. La manifestazione iniziata con lo svolgimento del Tricolore da parte del personale S.A.F. (Speleo Alpino Fluviale) sulle note dell'Inno Nazionale, è proseguita con la deposizione di una corona in memoria dei caduti in servizio.

Tanti cittadini e moltissimi bambini hanno potuto visitare i mezzi e le attrezzature esposte nel piazzale della sede centrale di viale Aeronautica.

Lunedì mattina alle ore 10,30, nella basilica di Sant'Andrea, sarà celebrata la messa dall'arcivescovo monsignor Marco Arnolofo. Po la celebrazione proseguirà al Piccolo Studio con la consegna delle benemerenze e delle onorificenze.

A ricevere le croci d'anzianità saranno Massimo Allolio, Giordano Angelilli, Nicola Ferrarotti, Orazio Guerrieri, Fausto Zanetta, Andrea Perino, Giuliano Degasperis e Davide Zanforlin.

Il comandante provinciale, Ciro Bolognese, traccerà poi il bilancio delle attività dell'anno. Dal 1 gennaio al 1 dicembre 2022 sono stati svolti 3.665 interventi di soccorso nel territorio provinciale. Tra questi, le tipologie principali hanno riguardato: 1.161 soccorsi a persone o animali; 944 interventi di assistenza; 689 incendi o esplosioni; 282 incidenti stradali; 275 dissesti statici.

Nel bilancio sono inclusi anche i moltissimi interventi in occasione degli eventi atmosferici che hanno interessato il territorio provinciale negli scorsi mesi di luglio e settembre oltre a quelli svolti a supporto dei Comandi limitrofi come, ad esempio, l’esplosione in una civile abitazione nel pavese il 18 settembre scorso e il vasto incendio che ha interessato un fabbricato industriale nel torinese il 13 novembre. Tra gli interventi di maggior rilievo in provincia di Vercelli si ricordano le numerose ricerche di persone disperse occorse nell’area valsesiana e alcuni incendi sul territorio in realtà civili o agricole che hanno richiesto la partecipazione di numeroso personale.

All’attività di soccorso tecnico è strettamente affiancata l’importantissima attività di prevenzione incendi e controllo della sicurezza sui luoghi di lavoro: nel primo caso si annoverano 64 valutazioni di progetti di realizzazione di nuove attività o modifica di quelle esistenti e l’esame di 173 segnalazioni certificate di inizio attività. Sul fronte della sicurezza, invece, sono stati intensificati i controlli di polizia giudiziaria, svolti con il coordinamento della Procura della Repubblica di Vercelli e in collaborazione con gli altri organi di vigilanza. In tale contesto sono stati avviati 12 procedimenti sanzionatori che hanno consentito di porre rimedio a situazioni di potenziale pericolo, elevando pertanto la sicurezza della popolazione.

Sono stati svolti 106 servizi di vigilanza in locali di pubblico spettacolo e in occasione di manifestazioni di particolare rilievo, mentre sul fronte della formazione il Comando ha erogato corsi di rilievo regionale e nazionale. Sono state, inoltre, intensificate le attività di qualificazione per il personale operativo permanente in particolare per l’ambito nucleare - radiologico, per il settore speleo-alpino-fluviale e per la topografia applicata al soccorso. Da ultimo, il Comando ha partecipato alle esercitazioni regionali ed extraregionali, nonché a un'esercitazione internazionale svoltasi in territorio francese nel mese di giugno. In questi contesti il Comando ha partecipato con le proprie componenti più specificamente abilitate per l’intervento in ambito alluvionale o per l’attività di ricerca e soccorso persona in ambito urbano (USAR).