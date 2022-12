Dopo dieci anni riapre la Santhià - Arona

SANTHIA’ - La linea ferroviaria Santhià-Arona sarà riattivata: la comunicazione ufficiale è stata data mercoledì 30 novembre nell’incontro organizzato dall’onorevole Alberto Gusmeroli vicesindaco di Arona, di fresca nomina alla presidenza della Commissione attività produttive, commercio e turismo della Camera. A questo appuntamento hanno preso parte anche l’assessore regionale Marco Gabusi, i consiglieri regionali Angelo Dago e Riccardo Lanzo, oltre ai vertici di Ferrovie italiane e l’amministratore delegato Luigi Ferraris, ad Elena Maccanti, al capogruppo in Commissione trasporti, della Provincia di Novara e dell’associazione dell’Arona-Santhia. Questa linea ferroviaria era stata sospesa nel giugno 2012 e la sua riattivazione è motivo di gioia per i santhiatesi: “Il ripristino della tratta ferroviaria storica Santhià-Arona previsto per il 2024/2025 è senza dubbio un’ottima notizia per la città e per l’intero territorio. Sarà un punto di riferimento essenziale per studenti, pendolari, lavoratori, turisti e per il trasporto delle merci – commentano il sindaco Angela Ariotti e il consigliere Renzo Bellardone - avremo poi senza dubbio strade meno trafficate da camion che trasportano merci, oltre ad un grande vantaggio in termini di sostenibilità ambientale. Si tratta davvero di un’ottima notizia!”