Malore in casa, intervengono i Vigili del Fuoco

Nella mattina di domenica, verso le 9:30, una squadra dei Vigili del Fuoco di Vercelli con l'autoscala e una del Distaccamento volontario di Santhià sono intervenute a San Germano per un soccorso persona.



I vigili del fuoco una volta in posto hanno provveduto ad entrare nell'abitazione con l'ausilio dell'autoscala e a collaborare con il personale sanitario applicando manovre T.P.S.S. (tecniche di primo soccorso sanitario) alla persona coinvolta prima che venisse trasportata in ospedale.