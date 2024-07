Tamponamento tra due auto gpl

Incidente tra due auto alimentate a Gpl, nella serata di giovedì 2 luglio, a Santhià.

Poco prima delle ore 20, in corso Aosta, due vetture si sono tamponate: la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento volontario di Santhià è intervenuta per la messa in sicurezza dell'area e per prestare soccorso agli occupanti dei veicoli.