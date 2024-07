Violento temporale su Santhià, tegole pericolanti e intervento dei Vigili del Fuoco

Una squadra del distaccamento volontario dei Vigili del Fuoco di Santhia è intervenuta questa mattina, domenica 21 luglio 2024, alle ore 13 circa, in via ospedale per la messa in sicurezza di alcune tegole pericolanti.

L'intervento è stato richiesto a seguito del temporale che si è abbattuto sul paese nella notte tra venerdì e sabato.

I vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza le tegole pericolanti, evitando che potessero cadere a terra e causare danni a persone o cose.

Non si sono registrati feriti.