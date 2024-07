Coppia di americani in cammino sulla Via Francigena con abiti del '700

Non è passata inosservata la coppia di pellegrini che, nella mattinata di lunedì, 1° luglio, ha percorso la Via Francigena con abiti in costume del '700. A riportare la notizia il comune di Viverone che gli ha immortalati in una fotografia.

I due, provenienti dagli Stati Uniti, sono entrati in Municipio, muniti di libricino, per farsi apporre il timbro di tappa, che certifica il loro passaggio nella zona. Sembra che fossero partiti dalla vicina Valle d'Aosta. Alla domanda del perchè fossero vestiti in quel modo, avrebbero replicato con una battuta: “Per non far capire che siamo americani”.

Dopo aver sostato nella zona del lungolago, il giorno successivo hanno continuato il loro cammino dirigendosi nella vicina Santhià e, da lì, nel sud del Piemonte. Indossando sempre vestiti del Settecento.

La Via Francigena richiama ogni anno molte persone: si stima un passaggio di oltre 100 pellegrini, provenienti per lo più dall'estero, come Spagna, Germania, Scandinavia, Regno Unito, Stati Uniti. Ma anche da paesi dell'estremo Oriente, tra cui Corea e Giappone.