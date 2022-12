Omaggio ai "Vestiti d' Arte": apre la mostra allo spazio Gioin

Omaggio ai vent'anni di "Vestiti d'Arte" allo Spazio Gioin dell'Informagiovani. Apre, venerdì 2 dicembre, la mostra artistica curata all’interno del progetto LAI.V insieme ad Anci, Informagiovani, Yepp Italia, Ascom Vercelli, CoVerFoP, 6023 Aps Ets, Associazione Itaca, in collaborazione con l’associazione Arte in Scacco e l’associazione Vestiti d’Arte.

La mostra ha come obiettivo il dare visibilità ad artisti che, tramite l’utilizzo di materiale alternativi e di recupero, creano opere d’arte non convenzionali; inoltre, vi è anche la sensibilizzazione sul riciclo di materiale che sarebbero, altrimenti di scarto; infine, vi è l’obiettivo di favorire la discussione e il confronto tra i giovani del territorio su tematiche attuali come la salvaguardia dell’ambiente.

«Un’occasione per i giovani vercellesi - dice l’assessore alle Politiche giovanili, Emanuele Pozzolo - di condividere il loro talento artistico e affacciarsi su un mondo nuovo, che per qualcuno potrebbe rappresentare un possibile futuro lavorativo».

Nel mese di dicembre, verranno esposti abiti-scultura delle edizioni precedenti all’interno dello spazio Gioin, che rimarranno visitabili dal 2 al 16 dicembre ad accesso del tutto libero. Durante l’inaugurazione vi sarà una performance artistica curata e messa in scena da Arteinscacco.

Gli operatori e le operatrici del gruppo Gioin, insieme ai giovani e alle giovani volontari e volontarie e in collaborazione con la Cooperativa Start di Andrea Vercelli, le associazioni Arteinscacco e “Vestiti d’Arte”, il circuito GAI (Giovani Artisti Italiani) e Broken Egg stanno lavorando per lanciare il nuovo concorso “Vestiti d’Arte 2023”, che vedrà la partecipazione di nuovi artisti e vedrà Vercelli “vestirsi” di nuovi colori in un evento in primavera.

Il progetto del Comune di Vercelli “LAI.V - Laboratori di Animazione e Innovazione - Vercelli”, è cofinanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale a valere sul Fondo per le politiche giovanili - anni 2020 e 2021 e promosso da Anci, con l’intento di creare uno spazio dedicato ai giovani e favorire la partecipazione civica.

Ulteriori informazioni sulla mostra sono disponibili sul sito Vercelligiovani.it o contattando l’Informagiovani (tel. 0161 649354) o il gruppo giovani del centro (gioin@comune.vercelli.it).