Rsa Don Fagnola, si apre uno spiraglio: «Accordo per cercare nuovi gestori»

Uno spiraglio, dunque, per le famiglie dei 25 dipendenti, quasi tutti asiglianesi, e degli anziani ospiti (35 in tutto). Tra loro anche un'anziana che, il 5 dicembre, compirà 100 anni «E che si è sempre sentita come a casa propria nella struttura fiore all'occhiello del paese», come ha raccontato sui social la nipote, Federica Pondrano, Un servizio, quello offerto dalla Rsa Don Fagnola, che il paese non vuole perdere.