Cigliano: piantumazioni in occasione della Giornata Internazionale dell'albero

A Cigliano, lunedì 21 novembre, in occasione della Giornata Internazionale dell'albero, l'Associazione Sogni scalzi, in collaborazione con l'Amministrazione comunale e il Circolo della frazione Petiva, ha provveduto alla piantumazione di una serie di alberelli donati dalla regione Piemonte.

Presenti gli alunni della scuola elementare che hanno fatto rivivere per qualche ora la funzione primaria dell'edificio, un tempo adibito a plesso scolastico. L'occasione è stata propizia anche per "l'inaugurazione" della panchina viola della gentilezza ufficiale, inoltre sono state raccolte poesie dedicate agli alberi. Un modo affettuoso per ricordare a tutti il tema dell'ecologia. Alla manifestazione hanno partecipato il sindaco di Cigliano Diego Marchetti e il vice sindaco Giuseppe Iaccheo.