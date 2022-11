I segreti di un buon amministratore

SANTHIA' - Al via la nuova edizione del Progetto “Consiglio Comunale dei Ragazzi”: lunedì 14 novembre, i ragazzi della scuola secondaria di primo grado hanno incontrato il sindaco Angela Ariotti per dare il via alla nuova edizione del progetto “Consiglio comunale dei ragazzi”, animato dall'associazione Itaca di Vercelli. Interessante è stato vedere come gli alunni, alcuni dei quali vivranno questa esperienza per la prima volta, abbiano rivolto al primo cittadino una vera e propria intervista per ottenere da lei tutti i segreti del “buon amministratore”, visto che adesso saranno proprio loro a dover progettare qualcosa di bello per il proprio paese, nell’ottica del bene comune. I ragazzi, oltre ad approfondire il funzionamento di un Ente pubblico, si sono mostrati molto interessati agli aspetti più umani e motivazionali dell’impegno civico, indagando anche le emozioni e le difficoltà di ricoprire una carica così importante.