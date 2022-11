L'impero inglese e i romanzi di Abir Mukherjee: incontro dell'associazione Chesterton

Si parla dell'impero inglese, delle lontane Indie e di un mondo affascinante e lontano che la morte della regina Elisabetta II ha riporto alla luce nell'immaginario non solo dei sudditi del Regno Unito, ma anche di tutti i lettori, nell'incontro che l'associazione Chesterton ha in programma venerdì pomeriggio alle 17,30 nella sala del Ctv in corso Libertà 72.

Elisabetta II era l'ultimo carismatico baluardo che collegava il presente al passato, l'Inghilterra attuale alla tradizione, il mondo di Liz Truss e di Rishi Sunak al fascino dell'impero coloniale e forse anche per questo motivo, dopo la sua morte, l'editoria britannica ha registrato un'ulteriore impennata delle vendite del già affermato ciclo di romanzi di Abir Mukherjee, prolifico e raffinato scrittore indoinglese.