Riva Vercellotti: «Attenzione ai fragili, alla sanità, ai precari»

Il Consigliere elenca poi una serie di interventi sostenuti in questa variazione di 44 milioni di euro, a sostegno delle imprese, del sociale e del turismo: "Vengono inseriti un fondo per dare continuità lavorativa, in chiave di stabilizzazione, al personale assunto durante il Covid nel comparto sanità, un fondo di 3 milioni per il contrasto al caro energia a favore delle imprese piemontesi in attesa delle iniziative governative e, in aggiunta, quasi 9 milioni di fondi per il sostegno delle aziende in difficoltà al fine di salvaguardare imprese e lavoro. Nel sociale sono molti gli interventi promossi che vanno dalla prevenzione di maltrattamenti e dell’allontanamento dei bambini dalla famiglia, al sostegno agli anziani disabili e alla disabilità motoria, fino alla valorizzazione della terza età, all’integrazione socio sanitaria dando centralità al terzo settore. Si aggiungono inoltre risorse a favore del turismo, con più fondi per Atl, consorzi turistici, pro loco e piste ciclabili valsesiane, e della scuola per la rimozione dell’amianto, per l’acquisto di scuolabus, per il miglioramento della qualità dell’aria nelle aule, per gli assegni di studio e per le paritarie.