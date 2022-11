Rices: tre vittorie su tre per Under 14 e Under 15

La Under 14 (foti dal sito dei Rices)

Rices Vercelli, risultati e tabellini delle giovanili.

Under 19

Dopo una sconfitta (College – Rices 81-46, il 2 novembre), due vittorie consecutive: in casa contro il Crescentino (65-56, l'8 novembre) e sabato scorso, 13 novembre (prima giornata di recupero):

Borgosesia-Rices 55-59.

Tabellino: Gamba 7, Alberti 3, Memaj 2, Skilja 4, Maccapani 15, Volpe 3, Paulato 15, Morello 2, Sow 8.

Antonio Galdi head coach, Gabriele Prestifilippo assistente. Christian Balocco preparatore atletico. Enrico Maccapani dirigente accompagnatore.





Under 17 Gold

Quattro sconfitte e una sola vittoria (contro il Serravalle), dopo 5 giornate. L'ultima, sabato 12 novembre:

Verbania-Rices 72-53

Tabellino: Provera, Muca, Albeltaro 9, Giraldi 4, Rubino 2, Ferraris 8, Giunta 18, Antonelli, Skiljia 6, Poletto 2, Campaci 2, Sasha 2.

Massimo Acquadro head coach, Daniele Cattaneo assistente. Christian Balocco preparatore atletico. Marta Busca dirigente accompagnatore.

Under 17 Silver

Dopo la sonante vittoria contro Spazio Forma Biella (81-40), sabato scorso i vercellesi sono inciampiati in casa con una altrettanto sonante sconfitta:

Rices-Teens Biella 55-103

Tabellino: Bordoni, Mastria 3, Ruffa 7,Gatti 10, Cavassa, Righetti 2, Campisi 2, Mancini 2, Baragioli 14, De Tommaso 2, Vigiach 4, Battisti 9.

Edoardo Pessano head coach, Fabio Corino assistente. Christian Balocco preparatore atletico. Andrea Mastria dirigente accompagnatore.

Under 15

… a gonfie vele: terza partita, terza vittoria (le precedenti contro Casale e Biella Next), ottenuta sabato scorso:

Rices-Mado Valenza 84-58

Tabellino: Finezzi 4, Volpe Ghezzi 4, Rinarelli 2, Bivi 6, Callegari, Conte 6, Lo Iacono 16, Gallone 11, Echaibi 2, Montobbio 31, Vucaj 2, Santoro.

Antonio Galdi head coach, Tommaso Torazzo assistente. Christian Balocco preparatore atletico. Paolo Mattea dirigente accompagnatore.

Under 14

… e sempre a gonfie vele anche la formazione degli Under 14: dopo due vittorie “pesanti” (130 a 13 contro il Santhià, 90 a 27 a Cossato) domenica è arrivato il terzo successo:

Rices-Crescentino 66-50

Tabellino: Monteleone, Damagino, Stacchini 23, Canella 8, Giunta, Cicero 5, Andreotti 19, Gjoni 1, Cascardo 2, Carpani 4, Larizzate 4

Massimo Acquadro head coach, Samuele Liberali assistente. Christian Balocco preparatore atletico. Valentina Ciocca Cavezzale dirigente accompagnatore.

Under 13

Dopo una partenza a razzo (ma giocata senza patemi d'animo: 103 a 22) nella gara d'esordio contro il Triino, gli Under 13 le buscano, e di santa ragione, in quel di Ghemme. Brutta partenza, poi un buon secondo quarto, infine... il nulla:

Ghemme-Rices 55-33

Tabellino: Panico, Seitaj, Carruba, Cullhaj 2, Tarello 2, Cerone, Rotoli 3, Bonetti 6, Marangoni 8, Bassini 6, Brusa 6, Perotti.

Massimo Acquadro head coach, Fabio Poletto assistente. Christian Balocco preparatore atletico. Davide Tarello dirigente accompagnatore.