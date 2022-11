Santhià: weekend per tutti i gusti

SANTHIA’ – Sarà un weekend per tutti i gusti, quello da venerdì 25 a domenica 27 novembre a Santhià.

Si inizierà venerdì 25 con la tradizionale fiera agricola che verrà allestita al Foro Boario in via Tagliamento, per poi proseguire con la mostra cunicola organizzata dall’ Associazione APICA , l’Associazione Piemontese Coniglicoltori Amatoriali che seguirà i seguenti orari: venerdì dalle 9 alle 18, sabato dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17, domenica dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16. Domenica 27, invece, dalle 9 alle 18,30 avrà luogo per le vie del centro la fiera autunnale santhiatese per eccellenza: la Fiera di Santa Caterina, con “Artigian Gusto” con esposizioni di prodotti tipici del territorio, hobbisti, aziende agricole, artigiani, specialità enogastronomiche e tantissime bancarelle per tutti i generi, oltre ai negozi cittadini che effettueranno apertura straordinaria per l’occasione.

Ma non mancheranno gli appuntamenti con il buon cibo: dalle 11,30 alle 14 in piazza Roma sarà possibile consumare in loco o da asporto la panissa cucinata dalla Pro Loco di Santhià, oppure la trippa preparata da “Gli Amis dla Trippa” e altre specialità. È fortemente consigliata la prenotazione telefonica per la panissa della Pro Loco al numero 338/3587741 e per la trippa degli “Gli Amis dla Trippa" al numero 338 7714732.

“Sarà senza dubbio un weekend ricco di iniziative per tutti i gusti, con l’aggiunta di stand gastronomici in piazza Roma per deliziare i nostri palati all’ora di pranzo - commenta il Consigliere con delega al Commercio Massimo Carando – un’occasione utile questa per iniziare a fare i primi regali natalizi, anche perchè i negozi del centro saranno aperti. Santhiatesi e non vi aspettiamo numerosi”.