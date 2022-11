Santhià, Amos si presenta

SANTHIA’ – E’ stato presentato in un incontro pubblico tenutosi sabato scorso nel salone parrocchiale, l’ambizioso progetto sociale della fondazione di volontariato no profit “AMOS Più – Obiettivo salute ETS”, alla quale 18 comuni del vercellese che sono convenzionati: progetto che oltre all’assistenza degli ammalati oncologici, si prefigge di offrire servizi in più come visite mediche specialistiche, supporto agli ammalati di Alzheimer e alle loro famiglie, supporto ai giovani che manifestano disagio e hanno bisogno di aiuto psicologico.



Nata nel 2013 nell’ambito del gruppo di carità Caritas sant’Agata con cui collabora tutt’oggi, questa associazione ha sempre avuto come obiettivo quello di assistere e sostenere i malati oncologici, alleviare le sofferenze e i disagi loro e delle loro famiglie. Da quel momento nessun malato oncologico è mai stato lasciato solo: questo impegno è portato avanti da volontari, preparati e formati, che svolgono gratuitamente il loro servizio, che consiste principalmente in assistenza domiciliare, servizio di trasporto nei centri ospedalieri per visite, esami e terapie, nonché di assistenza psicologica agli ammalati e ai loro famigliari.

Nel 2021 AMOS si è trasformata diventando una fondazione di volontariato no profit ma l’intento rimane sempre lo stesso: sostenere le persone fragili, bisognose o in difficoltà ma in maniera più strutturata e presente nel territorio; ecco quindi che Amos continuerà a dedicarsi al trasporto di ammalati oncologici dal domicilio al centro di cura e viceversa, assistenza domiciliare del malato ma amplierà l’offerta di servizi erogati e per farlo è acquistata una struttura in via Puccini 4 dove a breve partiranno i lavori di ristrutturazione per ottenere così tre ambulatori e una grande sala incontri.

Più di 1.000 trasporti di malati oncologici, svariati interventi domestici da parte degli oltre 50 volontari: oltre a questi numeri si aggiungeranno 30 volontari del personale medico e infermieristico che hanno deciso di dedicare parte del loro tempo a visite gratuite per utenti che non hanno i mezzi per accedere al Servizio sanitario nazionale o a professionisti privati. Tutte le prestazioni alle persone bisognose sono gratuite e sono rese possibili da donazioni e offerte dei fruitori dei servizi o di terzi. Per sostenere la Fondazione è possibile effettuare offerte con un bonifico all’IBAN IT17Z060854470000001001299.