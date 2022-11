Precipitano con l'auto dopo essere usciti di strada

E' uscito di strada precipitando in parcheggio privato dopo un volo di circa 6 metri. Si chiariscono le dinamiche dello schianto che, intorno alle 11,30 di sabato mattina, ha coinvolto un'utilitaria a Varallo, non lontano dalla zona del tiro a segno.

Il veicolo, uscendo di strada, è precipitato in un sottostante parcheggio privato dopo un salto di circa 6 metri. Per estrarre dalla vettura gli occupanti, feriti, è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento permanente di Varallo. Il personale si è impegnato a estrarre il conducente, un uomo di 68 anni, poi trasportato in ospedale in codice rosso, e una donna, anche lei ferita e ricoverata in codice giallo. Entrambi sono residenti nella cittadina valsesiana, in frazione Valmaggia.

Successivamente è stato necessario mettere in sicurezza l'intera area.

Polizia, carabinieri e Polizia locale sono intervenuti per gli accertamenti del caso, mentre il 118 si è occupato delle cure sanitarie ai feriti.