Primo tempo. Pro in vantaggio, ma sul 2 a 0 becca un gol che... fa male

Vicenza-Pro Vercelli 1-2

Marcatori: Vergara (Pvc) al 25', Calvano (Pvc) al 28', Ronaldo (V) al 47'

Se c'è una corazzata in campo non è di sicuro il Vicenza ma è la Pro Vercelli che ha dominato la prima frazione di gioco.

Dopo venti minuti di possesso palla la Pro Vercelli passa al 25' grazie a una ripartenza-scheggia di Arrighini che vola e s'invola verso l'area avversaria, poi, due metri prima del fondo porge a Vergara che insacca.

E se la merita tutta la rete il “gioiello” di Paci: se c'è una stella in campo non è l'ex Pro Vercelli Ronaldo (macchinoso, lento) ma è lui, il numero trenta, in gran giornata (ma non è una novità).

Ottima l'intesa del fantasista con Arrighini.

La Pro raddoppia al minuto 28': cross di Iezzi, arriva come un fulmine(un fulmine smarcato, ma fulmine resta) Calvano che insacca al volo: silenzo al Menti, Pro Vercelli in doppio vantaggio.

Dopo un primo tempo dominato, la doccia freccia al 47': punizione perfetta di Ronaldo (per fallo di Vergara) e il Vicenza accorcia: 1 a 2.

Fine primo tempo.

Formazioni

VICENZA (4-3-3): Confente; Valietti, Pasini, Padella, Bellich; Jimenez, Ronaldo, Greco (Rolfini 32'); Dalmonte, Ferrari, Cavion (Scarsella 32'). A disp. Brzan, Desplanches, Corradi, Zonta, Giacomelli, Rolfini, Scarsella, Begic, Cataldi, Alessio, Ierardi, Sandon, Oviszach, Busatto. All. Baldini.

PRO VERCELLI (4-3-2-1): Rizzo; Iezzi, Cristini, Perrotta, Anastasio; Saco, Corradini, Calvano; Della Morte, Vergara; Arrighini. A disp. Valentini, Rigon, Masi, Mustacchio, Comi, Gatto, Iotti, Gheza, Louati, Renault, Macchioni, Silvestro, Guindo. All. Paci.

Arbitra Di Marco della sezione di Ciampino

Ammoniti: Pasini del Vicenza; Corradini della Pro Vercelli.