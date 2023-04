Engas Hockey Vercelli perde in casa gara 1 dei quarti di finale playoff con Amatori Wasken Lodi per 1-3

Engas Hockey Vercelli perde gara 1 dei quarti di finale playoff con Amatori Wasken Lodi per 1-3. Partita equilibrata sino al diciottesimo del secondo tempo, quando Lodi si riporta avanti, con un gol da lontano di Barbieri, per poi raddoppiare il margine a strettissimo giro. HV paga quei tre minuti di calo, uniti ad altri due fattori, uno controllabile, l’altro no: la solita imprecisione sui tiri piazzati (sbagliati un rigore un tiro diretto) e un po’ sfortuna (due pali colti, entrambi con Neves). Peccato anche per l’assenza di mister Crudeli in panchina, a seguito della squalifica a causa del rosso a fine partita col Monza. Encomiabile anche questa sera il sostegno dei tifosi al Palapregnoato, fra cori ed incitamenti.

Ora la strada nei quarti si fa ripida per HV chiamata a vincere gara 2 a Lodi che si giocherà, a differenza di quanto comunicato precedentemente, domenica 30 aprile alle ore 18 come fatto sapere lunedì scorso dalla FISR.

Primo tempo: la prima conclusione della partita è di HV con Canet, ma è abbondante. Dopo un minuto e mezzo, il Lodi, che fa molto possesso, trova un palo con Fernandes. A seguire, tiro di Tataranni, Grimalt para. Lo score si sblocca subito a favore del Lodi con Faccin che, su una ripartenza con la difesa di HV non rientrata e piazzata, va in gol con un tiro forte dalla tre quarti. HV replica con un siluro di Zucchetti che termina alto di poco. Al sesto, bella parata di Verona su Najera. Un minuto dopo, sempre Najera è pericoloso, con un tiro deviato da Canet, Verona attento. A seguire, su un errore in manovra del Lodi, Tataranni ruba pallina e parte, giunge al tiro dalla sinistra, ma andando largo. Entra Oruste nelle fila piemontesi. Al nono, azione elaborata dell’Engas con molto giro palla, terminata con un tiro da dietro la metà campo di Zucchetti che impegna Grimalt in tuffo. Poco dopo, il portiere del Lodi chiude, sempre su Zucchetti, che stavolta era in area. Entra Antonioni per gli ospiti: proprio lui subito fa partire un diagonale dalla sinistra, alto. Subito dopo, HV coglie un palo da lontano con Neves. Poi, anche Tataranni conclude a fil di palo e, a seguire, cade in area per via di un contatto con Antonioni, venendo invitato a rialzarsi. In pista fanno il loro ingresso Zucchiatti per HV e Fantozzi per il Lodi. Al quattordicesimo, Neves, con retropassaggio serve Zucchiatti che fa partire un siluro da distante: Grimalt si oppone col casco. Poi, Fantozzi ruba pallina a centrocampo, si invola e serve Antonioni che tira fuori. Seguono un tiro di Oruste di poco largo su punizione e due interventi di Grimalt su Neves, l’ultimo su una conclusione al volo del portoghese. Ancora Grimalt in azione su un tiro da lontano di Zucchetti, originato da un rimbalzo favorevole. Neves, appena rientrato, ci prova da lontano dopo un’iniziativa corale di HV, ma trova sempre pronto il portiere lombardo. Quando mancano tre minuti e mezzo al termine della prima frazione, Tataranni subisce fallo in area: è rigore. Lo batte Neves rasoterra centrale, Grimalt respinge con la gambe, si resta sullo 0-1. Un minuto dopo, grande chance per HV sull’asse Neves-Oruste, il portoghese colpisce il palo a destra di Grimalt. Poi, ancora Neves passa ad Oruste che conclude largo. Subito dopo è Neves a tirare, con Grimalt sempre guardingo. Sul fronte opposto, Fernandes si gira in area, trovando pronto Verona. Si va a riposo sullo 0-1 per il Lodi.

Secondo tempo : dopo un minuto, doppio intervento di Verona su Najera. Poi, tiro alto di Fernandes. Al terzo, HV pareggia: su contropiede, Zucchetti lancia l’azione e serve Tataranni che, dopo una serie di finte, infila dalla sinistra Grimalt. Poi, Fernandes ci prova con diagonale dalla destra che è preda di Verona. Segue una chance per HV con Canet che impegna Grimalt: sulla sua respinta la pallina gli resta vicina, Tataranni vi si avventa e prova ad infilare., l’estremo difensore lodigiano chiude l’angolino alla sua destra. Poi, Giovannetti tira, ma la conclusione è debole e termina addosso a Verona. Altra palla gol per l'Engas: Tataranni è solo davanti a Grimalt, ma stavolta il portiere avversario non abbocca alla sue finte. Al decimo, doppio tiro di Oruste: il secondo impegna particolarmente Grimalt. Poi, due possibilità per il Lodi, entrambe con Fantozzi: sulla prima è solo davanti a Verona che salva il pari distendendosi. Segue un tentativo di Faccin dalla destra, respinto dal portiere dell’Engas. Al quattordicesimo, missile di Fantozzi dalla sinistra, alto. Un minuto dopo, bella parata di Grimalt di schiniere su Oruste, pescato bene da Neves. Al diciottesimo, il Lodi si riporta avanti: dopo un’azione corale, la pallina arriva a Barbieri che, da metà campo, tira una bordata che termina in rete. Il Lodi è da ben dodici minuti a nove falli di squadra commessi. Gli ospiti si portano sul +2: Najera conduce una ripartenza, tagliando poi centralmente per andare a servire Giovannetti che, di prima, dalla sinistra mette in rete il terzo gol per i suoi. HV reagisce con un’azione che porta Oruste al tiro, parata da Grimalt. A meno tre minuti dalla sirena finale, HV ha due occasioni: prima con l’usuale siluro di Zucchetti, parato da Grimalt, e poi con Oruste sotto rete. A centosei secondi dal termine, decimo fallo commesso dal Lodi (su Zucchetti). Tataranni si incarica del tiro ad uno: il capitano si porta sotto Grimalt ma non riesce a scavalcarlo con la pallina, sulla ribattuta ci riprova, ma non c’è niente da fare. HV assalta la porta avversaria nel power play: Grimalt para su Zucchetti e Tataranni. C’è tempo ancora per due iniziative: una ancora del capitano, l’altra di Zucchetti.

TABELLINO

Formazioni - Engas Hockey Vercelli : 85 Verona (p), 7 Oruste, 8 Tataranni (C), 11 Petrocchi, 18 Zucchetti, 74 Neves, 77 Cardani, 84 Zucchetti, 99 Canet, 88 Raffa (p). Allenatore: Roberto Crudeli Amatori Wasken Lod i: 12 Grimalt (C + p), 4 Giovannetti, 5 Faccin, 7 Najera, 9 Fernandes, 17 Barbieri, 54 Fantozzi, 63 Antonioni, 68 Bozzetto, 49 Porchera (p). Allenatore : Pierluigi Bresciani

Arbitri: Massimiliano Carmazzi e Matteo Galoppi

Reti: 1°T -22’11 Faccin (Lodi) 0-1; 2°T -22’29 Tataranni (HV) 1-1; -7’44 Najera (Lodi) 1-2; -4’57 Giovannetti (Lodi) 1-3

Computo finale falli: HV 6 - Lodi 10