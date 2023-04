I tifosi dell'Engas: che questa sera ci sia il pubblico delle grandi occasioni

La tifoseria dell' Engas Hockey Vercelli sottolinea il grande risultato ottenuto (un risultato sognato ma molto difficile da raggiungere) da discapito delle molte difficoltà presenti e future (non ultima la chiusura del Palazzetto i primi di maggio , che ci obbligherebbe ad emigrare per l'eventuale semifinali ed ovviamente gli allenamenti , con un esborso ulteriore di soldini).

La società intera lotta e non molla, e noi tifosi ci auguriamo che questa sera, nonostante la concomitanza con Inter Juve, ci sia un bel pubblico ad assistere alla gara interna valevola per i quarti dei play off (ore 20,45, al Palapregnolato, contro l'Amatori Wasken Lodi).