La lettera: «Luci accese al Piola. Anche lo sport dovrebbe risparmiare»

Transitando in Via Massaua, ove abito, da tempo noto, che nonostante la difficile fase attuale, generale, caratterizzata, tra l' altro, da un' impensabile, solo fino a poco tempo fa, crisi energetica, che impone ( ed imporra') a tutti sacrifici, il nostro amato stadio Robbiano (mi piace continuare a chiamarlo così) risulta, spesso, nelle ore serali, illuminato a giorno.

Non sarebbe opportuno, se possibile, anticipare tali allenamenti in orari meno....dispendiosi? Se sussistono ragioni di assoluta inderogabilità, sarei lieto (e con me, molti altri cittadini) che venissero esplicitati da chi di dovere.

Sarà un Natale con poche luminarie, si dice, i lampioni verranno spenti prima, si aggiunge, ed allora perché le potenti luci dello stadio permangono ?