Due auto distrutte dal fuoco

Due auto distrutte, una danneggiata e conseguenze anche per un vicino capannone.

Accertamenti in corso, a Gattinara, su un incendio avvenuto nella notte in piazza Caligaris, all'incrocio tra via IV Novembre e corso Garibaldi, in pieno centro cittadino.

Le fiamme sono divampate nel cuore della notte, intorno all'una, distruggendo completamente una Polo e una Citroen C2 e danneggiando parzialmente una Opel.

Il calore del rogo, inoltre, ha causato lo scoppio dei vetri e il distacco di parte dell'intonaco del capannone che delimita la piazzetta. A spegnere il rogo è stato l'intervento dei vigili del fuoco.