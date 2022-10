Pagella della Pro Vercelli contro la Feralpi

RIZZO: 7

Sempre attento, una gran parata, deviando sul palo una bordata dalla distanza.

IEZZI: 8

Il migliore. Strepitoso nel primo tempo, sempre pronto a chiudere, devastante in fase offensiva. Suo l'assist per la fiammata vincente (Ignorato o quasi da Lerda, l'anno scorso, si è preso una bella rivincita).

CRISTINI: 6,5

Perfetto nelle chiusure, sempre il primo a svettare di testa, in area.

PERROTTA: 6,5

La partita più convincente, da quando è arrivata. Spietato in marcatura.



MACCHIONI: 7

Chiude tutto nella sua zona, e si concede delle proiezioni. Da oggetto misterioso, per mesi, a giocatore recuperato.

CORRADINI: 7

Oltre a disegnare ottime geometri corre e chiude. Il Corradini che ci aspettavamo.



SACO: 7,5

Impressionante per fisicità e lucidità, fino al minuto 96.

IOTTI: 6,5

Buona prestazione in mezzo al campo, soprattutto in fase di interdizione.

DELLA MORTE: 7

Tecnica, velocità ma anche generosità. Da categoria superiore.



VERGARA: 7

Una spina nel fianco della difesa della Feralpi. Leggerino, certo, ma bello a vedersi. Nella ripresa cala, m Paci, che evidentemente crede in lui, preferisce tenerlo in campo. Un'invenzione da Vergara, anche se col fiato un po' corto, può sempre arrivare.



ARRIGHINI: 7

Gran gol, ottimo primo tempo. Nella ripresa cala, anche per il gran correre nel contrastare i difensori avversari.



LOUATI: 6,5

Prezioso, da subito.



MUSTACCHIO: 6,5

Si sacrifica in fase di contenimento.

COMI: 6,5

Corre come un dannato su tutto il fronte d'attacco nei pochi minuti in cui è impegnato.



GUINDO: 6

Troppo innamorato della palla tra i piedi.



GATTO: n.g.



PACI: 7

Alla vigilia era sicuro che la squadra avrebbe impattato bene la gara difficile contro la Feralpi. Ha avuto ragione in tutto. Nella scelta degli uomini, nei cambi, e nelk far giocare la sua squadra "alta", anche quando la Feralpi cercava il pari attaccando a testa bassa.

Il modulo iniziale sembrava un 5-2-3 (con 3 punte di movimento). In realtà lui aveva in mente - e così è stato - una Pro Vercelli votata più ad attaccare che a difendere, con la costante del pressing a tutto campo. Ha avuto ragione.



'importante, adesso, è continuare.