Muore a 34 anni, lasciando una bimba di 2: lutto per Antonella

«Amavi la vita, ma più di tutto amavi la tua famiglia, quel piccolo nucleo d’amore che con le unghie e con i denti hai difeso e costruito insieme al tuo amato Fabrizio. Chi ti ha conosciuto sa che persona buona e meravigliosa eri e quanto eri altruista e solare. Mi hai donato il tuo lato migliore e io come tanti ti ho amato come una sorella». Ci sono tanto dolore e commozione nelle parole scelte da Alessandra Pitarresi per ricordare l'amica Antonella Giardina, morta a soli 34 anni dopo aver lottato con una malattia che non le ha dato scampo.

La giovane donna, che viveva a Livorno Ferraris, lascia il marito e la piccola Amelia, due anni a ottobre. Proprio per dimostrare la vicinanza alla piccola dei tanti che hanno voluto bene alla sua mamma, Alessandra Pitarresi e Fabrizio Rando hanno lanciato, da Vercelli, una campagna su GoFundMe che ha già ricevuto cinquanta donazioni in pochi giorni.