Messa e family day: la Polizia di Stato celebra San Michele

Festa di San Michele Arcangelo e Polizia di Stato in festa per il santo patrono. Nella giornata di giovedì 29 settembre, il Questore della provincia di Vercelli Maurizio Di Domenico ha festeggiato il Patrono della Polizia di Stato, San Michele Arcangelo, con la celebrazione di una messa, officiata nella parrocchia di San Michele, alla quale hanno partecipato le massime autorità provinciali e cittadine civili e militari. San Michele Arcangelo fu proclamato patrono e protettore della Polizia, da Papa Pio XII, il 29 settembre 1949, per la naturale assonanza con la missione assolta quotidianamente, con professionalità ed impegno, da ogni singolo operatore della Polizia di Stato.

La ricorrenza, anche quest’anno, è stata arricchita con l’iniziativa family day, con lo scopo di avvicinare i familiari degli appartenenti alla Polizia di Stato al luogo e agli ambienti di lavoro, per una gioiosa condivisione del senso e del valore dell’impegno e dell’operato quotidiano dell’Istituzione.