Santhià: i progetti dell'amministrazione alla prese con il "caro-bollette"

SANTHIA’ – Rincari di luce e gas, risparmio energetico, variazioni di bilancio e fondi in arrivo per cercare di guardare al futuro con ottimismo: sono stati questi i temi principali del consiglio comunale di venerdì scorso, durante il quale l’amministrazione Ariotti ha presentato alcune variazioni di bilancio su cui ha lavorato l’assessore Agatino Manuella. «La situazione dei rincari di energia elettrica e gas è un problema per tutti i bilanci: che sia il bilancio di una famiglia, di un’azienda o di una pubblica amministrazione poco importa, e purtroppo in questo momento il futuro appare incerto» commenta

«Le cifre per il nostro Comune sono impietose – prosegue Manuella -: se nel 2021 fra luce e gas abbiamo speso 490.000 euro, le proiezioni per il 2022 arrivano a 920.000 con un incremento di ben 430.000 euro. Con i vari decreti aiuti abbiamo sinora ricevuto 79.000 euro che sono assolutamente insufficienti a coprire l’aumento. Ringrazio i consiglieri di minoranza che si sono dimostrati molto sensibili alla problematica».

L’obiettivo che si propone fin da subito l’amministrazione è contenere i consumi almeno del 15%, come dichiarato dal Governo, intervenendo sugli orari di riscaldamento e temperatura degli ambienti. Oltre a ciò, in consiglio si è anche toccato l’argomento luminarie natalizie, al fine di non arrivare impreparati al periodo di festa: a tal proposito il sindaco Angela Ariotti nel suo intervento ha proposto un incontro con i commercianti e le attività produttive, al fine di discutere un modo alternativo per addobbare la città nel periodo natalizio, anche per dare il buon esempio sul risparmio energetico come amministrazione comunale.

Ma venerdì sera non son mancate le buone notizie, come ci spiega l’assessore Manuella: «Abbiamo proposto due variazione di bilancio al fine di utilizzare dei soldi per acquistare materiale da destinare ad ogni seggio elettorale, cabina e rampa, così che ogni cittadino diversamente abile potesse votare nel proprio seggio elettorale, anziché unicamente in un seggio come in passato. Ci sono stati assegnati fondi per un totale di oltre 11.100 euro per la partecipazione al bando innovazione, mentre per l’utilizzo dell’app IO e PagoPA abbiamo ottenuto 7.500 euro. Inoltre siamo in attesa di altre assegnazioni su bandi relativi a servizi digitali e sito web per oltre 150.000 euro su cui siamo molto fiduciosi».

E infine: «Sempre grazie ai fondi PNRR, con un investimento di 367.000 euro, verranno realizzati tre alloggi nell’edificio comunale di Via Gramsci, proprio di fronte alla caserma dei Vigili del Fuoco, che serviranno per persone o famiglie in temporanea necessità. La ristrutturazione del nostro edificio avverrà grazie ai fondi assegnati al CISAS, il nostro Consorzio per i servizi sociali».