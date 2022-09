Formazione professionale, protocollo d'intesa tra Formater e Slow Food

Un protocollo d’intesa tra Formater, la storica agenzia formativa vercellese emanazione di Ascom Confcommercio, e la Condotta di Vercelli di Slow Food, la più conosciuta fra le associazioni no profit che promuove la cultura del cibo buono, pulito e giusto per tutti. A sottoscriverlo, mercoledì 14 settembre, il direttore Formater, Marco Barasolo e Massimo Bignardi, fiduciario di Slow Food. La partnership, nata sulla condivisione di obiettivi comuni e scaturita da una serie di incontri durante l’estate, ha lo scopo di impreziosire il percorso formativo degli allievi di Formater con focus tematici sui capisaldi della filosofia di Slow Food, la quale porta avanti, da sempre, un approccio innovativo all’educazione alimentare e del gusto basata sulla formazione dei sensi e sullo studio di tutti gli aspetti del cibo. Formater, dal canto suo, ha tutta l’esperienza derivata dalle molteplici iniziative svolte nel settore dell’enogastronomia ed in particolare dalle 10 edizioni del corso triennale professionalizzante come ‘Operatore della Ristorazione – Allestimento sala e somministrazione piatti e bevande’.

«Un’opportunità da cogliere per dare ai nostri studenti una formazione di qualità ancora superiore», commenta Barasolo. «Ci interessa entrare in un progetto educativo nelle scuole e crediamo che il cibo sia lo strumento ideale per sperimentare e promuovere un’educazione articolata e creativa, che dia valore alle interconnessioni, all’ambiente e al bene comune», spiega Bignardi.

Il corso, destinato a ragazzi fra i 14 e i 24 anni, si sofferma in particolare sulle tematiche legate al servizio di sala e bar, dalla caffetteria classica all’arte delle bevande miscelate. E' completamente gratuito e quest’anno potrà avvalersi anche di questa collaborazione per rendere ancora più appetibili gli allievi rispetto al mondo del lavoro, in un settore che ha conosciuto una forte battuta d’arresto a causa del Covid ed è in grado di assorbire ampi numeri di risorse umane, oltre ad essere uno dei più stimolanti ed appassionanti del panorama lavorativo.

Per informazioni e iscrizioni è necessario mettersi in contatto con la segreteria al numero 0161.213077.