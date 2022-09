Eliminazione delle classi pollaio, libri e trasporti pubblici gratis e altro ancora

Oggi ale ore 18, al Bar Cavour in piazza Cavour, Massimo Arcangeli, capolista di Unione Popolare alla Camera dei Deputati,

incontrerà docenti e personale della scuola vercellese.

LE PROPOSTE DI UNIONE POPOLARE PER LA SCUOLA

1. Eliminazione delle classi pollaio (non oltre 20) e conseguente aumento del personale docente e tecnico-amministrativo, con previsione del medico e psicologo scolastico.

2. Scuola dell'infanzia comunale o statale garantita a tutti a partire da 3 anni, e costruzione di asili nido pubblici in tutto il paese.

3. Fine dell’alternanza scuola-lavoro

4. Piano straordinario e immediato di messa in sicurezza e adeguamento degli edifici scolastici

5. Stabilizzazione del personale precario della scuola con almeno 36 mesi di servizio con procedura speciale; cancellazione della riforma Bianchi del reclutamento del personale docente.

6. Abolizione della riforma della “Buona scuola” di Renzi e della riforma Gelmini. Apertura di un processo di riforma di scuola e università che coinvolga attivamente le organizzazioni degli studenti, dei docenti, del personale Ata e dei genitori. Questa dovrà prevedere anche la rimodulazione dei contenuti e dei programmi nella direzione di un pieno sviluppo della personalità di alunni e studenti. Adeguamento degli stipendi dei docenti alla media europea.

7. Libri gratis fino al termine delle scuole superiori. Mezzi pubblici gratis fino a 18 anni. Cinema e teatro gratis fino a 18 anni.

8. 40.000 posti per docenti e ricercatori per avvicinarsi alla media europea nel rapporto docenti/studenti, e programma di assunzioni e stabilizzazioni di personale amministrativo, indispensabili per garantire il buon funzionamento degli atenei italiani.