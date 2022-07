Davide Gentile (Fiorentina) e Guillaume Renault (Atalanta) verso la Pro Vercelli

Tre nuove pedine dovrebbero completare l'organico della Pro Vercelli.

Il nome più importante è quello di Davide Gentile, 18 anni, terzino destro della nazionale Under 19 e della Fiorentina Primavera. In questi giorni era in ritiro a Moena con mister Italiano e la prima squadra della Fiorentina. Ha spiccate doti di velocità sulla fascia (nasce infatti come sterno alto) è, insomma, una promessa del calcio italiano, come Corradini.

Il sito online CalcioAtalanta dà per certo il passaggio alla Pro Vercelli di Guillaume Renault, cursone di fascia, dopo due ottime annate nel campionato Primavera.

E infine un portiere, proveniente dalla Primavera della Spal, Andrea Rigon, classe 2003, che nei giorni scorsi è statop oggetto di voci di mercato che lo davano in procinto dio vestire la cassa del Trento.