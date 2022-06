«Non abbiate fretta di crescere... e in bocca al lupo per gli esami»: il toccante messaggio dei Carabinieri

«La vita è una continua corsa contro il tempo. Non abbiate fretta di cresce, perché il bello sta nel vivere il presente. Dopo due anni di apnea, finalmente anche la scuola ha ripeso il suo normale ciclo. Grazie per averci ospitato nella nostra scuola ed un bocca al lupo per gli esami!».

A lasciare questo bel messaggio, scritto a mano sulla lavagna delle classi terze della scuola media Caretto, sono stati i carabinieri di Crescentino in servizio durante il week end elettorale.

Un pensiero di cuore, rivolto ai ragazzi che sono alle prese con la loro prima prova "da grandi" che, grazie alle immagini condivise sui social dalle insegnanti e dal sindaco di Crescentino, Vittorio Ferrero, stanno facendo il giro del web.

«Durante le elezioni di domenica 12 giugno, i Carabinieri in forza alla scuola Caretto hanno avuto un pensiero per gli studenti della scuola scondaria di I grado che proprio in questi giorni hanno gli esami di licenzia media. Hanno lasciato questo bellissimo messaggio sulle lavagne delle classi in cui i ragazzi sostengono le prove scritte. Infinitamente commossi ragazzi (e insegnanti) hanno risposto con poche parole dal cuore: "grazie infinite!”.», si legge nel post grazie al quale la storia è arrivata all'opinione pubblica.