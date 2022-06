Sono tre giovanissimi biellesi le vittime del frontale

Sono tre giovani biellesi di età compresa tra i 16 e i 21 anni le vittime del drammatico frontale avvenuto all'alba all'altezza del curvone di Busonengo.

leggi anche: FRONTALE A BUSONENGO: TRE MORTI

Raffaele Petrillo, Alessando Messina (entrambi di 17 anni), e Carmine Marotta (di 22) erano a bordo di una LanciaY condotta da un 21enne, trasportato in gravissime condizioni a Novara: sarebbe in pericolo di vita. Per cause al vaglio delle forze dell'ordine, la vettura si è schiantata contro una Bmw condotta da un 29enne che viaggiava in direzione opposta. La Y10 è finita in risaia, con il muso completamente distrutto. Fuori strada anche la Bmw, condotta da un 29enne ricoverato in codice giallo a Vercelli.