Schianto a Busonengo: morti tre ventenni, gravi altri due giovani

E' di tre morti e due feriti gravi il bilancio del terribile schianto che si è consumato all'alba di domenica all'altezza del curvone di Busonengo, sulla Trossi.

Nel violento scontro frontale tra due veicoli, avvenuto intorno alle 5 del mattino, 3 ragazzi di età compresa tra i 20 e i 22 anni sono morti e due persone sono state portate in ospedale in condizioni molto gravi. Un ferito è arrivato in codice rosso all'ospedale Maggiore della Carità di Novara, l'altro è stato portato in codice giallo a Vercelli. Completamente distrutte le vetture, una delle quali è finita fuori strada in risaia.

La provinciale, nel tratto del sinistro, è bloccata al traffico per consentire le operazioni di messa in sicurezza e i rilievi del caso: sul posto sono intervenuti per i soccorsi la squadra della sede Centrale di Vercelli e del distaccamento volontario di Santhià dei Vigili del Fuoco e i Carabinieri di Vercelli, Arborio, Santhià e Casanova Elvo, oltre alla Polizia Stradale e al 118. Al momento non sono note l'identità delle vittime: secondo le prime informazioni su una delle vetture viaggiavano persone dirette nel biellese.

(notizia in aggiornamento)