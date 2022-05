Chi ama Salgari ama Felice Pozzo

Incontro Pozzo al Salone del Libro, è raggiante e adrenalinico, come quelli che scalano l'Everest e tornano increduli di avercela fatta al campo base. Un anno e mezzo ha impiegato per scriverlo. Firma copie agli appassionati, che sanno che lui oggi è lì. Chi ama Salgari, ama Pozzo. E lui lo sa, ma qualche dispiacere c'è: "Il fatto è che i ragazzi non sanno chi è Salgari e nemmeno Conrad". Se è per quello molti, anche non giovani, non conoscono nemmeno Pavese.