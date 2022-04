Rimorchio in fiamme tra Balocco e Greggio

Rimorchio a fuoco, intorno alle 15 di mercoledì pomeriggio, nel tratto austradale della A4 tra i caselli di Balocco e Greggio.

Il rogo ha coinvolto un autoarticolato trasportante zucchero alimentare: il conducente, che non ha riportato conseguenze, è riuscito a staccare la motrice prima che venisse coinvolta dalle fiamme, mentre il rimorchio è andato del tutto distrutto.

Più squadre dei Vigili del Fuoco di Vercelli con APS e autobotte e l'autobotte del distaccamento volontario di Santhià, sono intervenute per domare il rogo.

L'autostrada è al momento aperta ma sul tratto interessato si viaggia su una sola corsia nel tratto interessato: l'intervento è ancora in corso per la rimozione della caracassa e la messa in sicurezza del tratto.

Sul posto sono al lavoro anche la Polizia Stradale e il Servizio Viabilità Autostrade.