Engas Hockey Vercelli chiude in bellezza la regular season: 6-3 a BDL Correggio

Engas Hockey Vercelli chiude la regular season con una netta affermazione in casa sul Correggio per 6-3. Partita dominata e controllata nettamente. Affermazione di organico, in cui si segnala la doppietta di Juan Moyano. La squadra di Sergi Punset è così la migliore neo promossa in A1 degli ultimi 20 anni, chiudendo la stagione regolare a 37 punti.Una prestazione pienamente convincente disputata sotto gli occhi dei piccoli profughi ucraini presenti in città grazie all'iniziativa benefica di Carlo Olmo.

Ora per i nerogialloverdi ci saranno i preliminari di playoff (20 aprile andata e 23 aprile ritorno). Contro chi, dipenderà dai risultati delle gare di Grosseto contro Forte dei Marmi (9 aprile) e di Sarzana, impegnato in trasferta con il Montebello (13 aprile).

Primo tempo : il primissimo tiro del match è di Fantozzi dalla media distanza sulla destra. Engas fa subito possesso robusto arrivando alla conclusione con un’intesa Tataranni-Maniero e, subito dopo, con lo stesso capitano. Segue un’alza e schiaccia di Thiel per gli ospiti. Poi, iniziativa personale di Brusa che parte dalla propria area per giungere a conclusione, ma la pallina va alta sopra la traversa. Errico para un tentativo di Zucchetti e un’alza e schiaccia di Tataranni, solo davanti a lui. Fantozzi si fa sentire sulla fascia destra e scocca un buon fendente: Verona gli dice di no sul primo palo. Errico para ancora su un’iniziativa di Brusa, giunta dopo un’azione con passaggi di Maniero e Tataranni. Dopo dieci minuti di gioco, è proprio il numero 17 nerogialloverde a sbloccare il match con uno splendido tiro effettuato da centrocampo che si infila nell’angolo alla destra di Errico. Poco dopo, bel tandem Mattugini-Moyano, molto insidioso. Su contropiede, Zucchetti impegna seriamente Errico che para con il casco e per poi ripetersi sulla ribattuta di Mattugini. Sul fronte opposto, Casari si produce in un’alza e schiaccia su cui Verona interviene con maestria. Al diciassettesimo, il raddoppio di HV giunge con un’azione di Moyano che dribbla un paio di avversari e passa sulla destra a Mattugini, il quale, in maniera rapida e precisa, trova il pertugio vincente fra i gambali di Errico e il palo: siamo così sul 2-0. Correggio pare accusare il colpo, ma improvvisamente su azione accorcia le distanze con un bel gol di Tudela che dalla destra si gira e trafigge Verona sotto la traversa. Engas va molte volte alla conclusione: da segnalare una combinazione Moyano-Tataranni, con il capitano a mancare l’ultimo aggancio. L’appuntamento con il gol, però, per Massimo Tataranni arriva una manciata di istanti a seguire: partendo dalla propria area, imbastisce un veloce contropiede, passando sulla sinistra a Brusa che mette in mezzo una pallina a metà fra tiro e cross su cui il capitano si avventa felino, segnando il 3-1, punteggio su cui si chiude il primo tempo.

Secondo tempo : trascorrono solo ventiquattro secondi e Moyano va in gol: servito da Brusa, da metà campo fa partire un gran tiro che supera Errico nell’angolino destro. Segue una traversa di Casari su assist di Thiel. Poi, su contropiede, HV allunga ulteriormente: Zucchetti passa a Tataranni che pesca Moyano accorrente sul palo di destra; l’argentino infila il 5-1. I nerogialloverdi sfiorano la sesta rete con un missile da lontano di Zucchetti. Correggio non si arrende e con un pregevolissimo e fulmineo alza e schiaccia di Max Thiel, accanto al palo sinistro della porta di Verona, si porta sul 5-2. La replica vercellese è immediata e vale il sesto gol: Mattugini con un tapin intercetta un tiro di Maniero e deposita in rete. Tudela ci prova per vie centrali, Verona para. Il portiere vercellese si fa sentire subito dopo su una pregevole iniziativa solitaria di Fantozzi condotta dalla fascia sinistra. Gli emiliani dimezzano lo svantaggio con un’azione rapidissima iniziata da Thiel sulla laterale destra e portata a termine da Osorio. Il copione della seconda frazione propone un Correggio molto propositivo, ma anche autore di qualche svarione difensivo di cui HV non riesce ad approfittare. Quando mancano cinque minuti alla fine della gara, l’ottimo Errico lascia posto a Salines a causa del riacutizzarsi di un’indisposizione fisica. Poco dopo, Osorio interviene irregolarmente su un assist di Tataranni: gli arbitri assegnano il rigore all’Engas. Lo stesso capitano non riesce a trasformare il penalty ma, sugli sviluppi della ribattuta, si rende estremamente pericoloso con un’alza e schiaccia. Il Correggio confeziona un’iniziativa pregevole con Osorio che serve Tudela, ma Verona para. Su cambio di fronte, altra chance per Tataranni e, subito dopo, clamoroso palo di Moyano. La gara, assolutanete godibile, termina sul 6-3 per i padroni di casa.

TABELLINO

Formazion i

Engas Hockey Vercelli : Verona fra i pali, Tataranni (C) Zucchetti, Brusa, Maniero, Moyano, Sisti, Mattugini, Pasciullo Allenatore : Sergi Punset Bidielle Correggio : Errico in porta, Fantozzi, Thiel, Tudela, Osorio, Pedroni, Righi, Caroli, Casari, Salines Allenatore: Pablo Jara

Arbitri : Filippo Fronte e Luca Molli

RETI: 1°T -15’09 Brusa (HV) 1-0; -8’03 Mattugini (HV) 2-0; -4’55 Tudela (BLD Correggio) 2-1; -1’27 Tataranni (HV) 3-1. 2°T: -24’36 Moyano (HV) 4-1; -22’04 Moyano (HV) 5-1; -15’44 Thiel (BDL Correggio); -15’15 Mattugini (HV) 6-2; - 9’27 Osorio (BDL Correggio) 6-3

Cartellini blu : nessuno

Cartellini rossi : nessuno

Rigori: HV 1 realizzati 0; BDL Correggio 0