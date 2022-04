In Consiglio il piano delle opere pubbliche: dalle scuole al verde, investimenti milionari

«I fondi da investire sulla città non piovono dal cielo: sono frutto di progettazioni qualificate che ci consentono di vincere bandi; derivano dalla vendite di terreni sui quali verranno realizzati nuovi insediamenti industriali; provengono da un'attenta gestione del bilancio che ci consente di investire per far crescere Vercelli». Puntualizzazioni e anticipazioni, da parte del sindaco Andrea Corsaro, nel corso della consegna, avvenuta mercoledì mattina, del cantiere per la messa in sicurezza delle torri e del muro del Tribunale che costeggia via Conte Rosso.

«Nel Consiglio comunale di giovedì – aggiunge il sindaco – andiamo ad approvare un piano triennale e un piano annuale delle opere pubbliche che non si ricorda da anni, con interventi già finanziati che interessano tutta la città e per i quali abbiamo progettazioni in atto sostenute dai bandi del Pinqua e del Pnrr, da bandi regionali e da fondi propri dell'amministrazione».

Tra gli interventi dedicati alla sicurezza idrogeologica del territorio, il sindaco elenca i lavori allo scolmatore e quelli sulla Sesietta nel concentrico. «Abbiamo un articolato piano di investimenti sulle scuole – aggiunge Corsaro - con importanti opere di efficientamento degli edifici esistenti e con la costruzione di nuove strutture. Abbiamo gli interventi inseriti nel Piano per la qualità dell'Abitare all'Isola, nel centro storico, i lavori alle palazzine di via Natale Palli e quelli inseriti nel piano Concordia Verde. Sono stati affidati i progetti per la riqualificazione di piazza Municipio, piazza Alciati, di viale Garibaldi. Abbiamo ottenuto i fondi per le nuove piste ciclabili, la sistemazione di palazzo Vialardi, la piscina di via Prati e l'anfiteatro: opere già finanziate per milioni di euro e altri progetti con i quali stiamo partecipando ai bandi che sia aprono periodicamente nell'ambito delle misure del Pnrr. A questo, affianchiamo importanti trattative per portare nuovi investitori nelle aree produttive di Larizzate».

Nelle intenzioni dell'amministrazione il 2022 sarà dunque un anno di progetti e di cantieri. «Diversi sono già aperti – rileva Massimo Simion, assessore alle Opere pubbliche -. Stiamo lavorando all'Isola, per i nuovi laboratori dell'Università, alla piscina scoperta di via Baratto; si sta aprendo il cantiere per la demolizione del cavalcaferrovia e tra qualche mese verrà riqualificato il PalaPiacco e partirà la ristrutturazione dell'ex Astra. Sarà un anno di cantieri e di progetti importanti per la città».