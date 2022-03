Larve nella trachea dell'anziano: a processo i vertici della Rsa

Con l'accusa di maltrattamenti e abbandono di incapace, quattro dipendenti della Sereni Orizzonti e il direttore sanitario della Rsa La Quercia di Borgo d'Ale sono a processo per la vicenda legata al ritrovamento di larve di mosca nella trachea di due anziani ospiti della casa di riposo: non autosufficienti e allettati, entrambi erano poi deceduti dopo il ricovero in ospedale.

A ricostruire la vicenda, nella prima udienza del processo, sono stati i testi d'accusa: dal medico del Pronto soccorso che, oltre ad aver rimosso le larve dalla tracheotomia del valsesiano Giovanni Battista Donadoni, aveva anche raccolto le confidenze della figlia sul fatto che nella stanza del padre la temperatura fosse troppo elevata e che alle finestre della struttura mancassero oscuranti e zanzariere.