"Piccole maschere": in biblioteca laboratori dedicati a Carnevale e creatività

Il Comune di Vercelli, in collaborazione con le cooperative Accento e Progetto Donna Più ha organizzato, in occasione del periodo di carnevale, laboratori gratuiti dal titolo “Piccole maschere”, per bambini di età compresa tra 6 mesi e 6 anni e per le loro famiglie, che si terranno nei locali della ludoteca.

Sabato 5 marzo, sarà una giornata dedicata ai laboratori, a partire dalle 10 alle 16.45, la Ludoteca civica di via Galileo Ferraris 95, si animerà di attività colorate alle quali i bambini potranno partecipare suddivisi in gruppi in base all’età.

I laboratori saranno di tre tipi: grafico-pittorico “Gli animali di Carnevale”, narrativo “Storie animate”, e di manualità “I manufatti di carnevale”. I bambini, accompagnati da un adulto, potranno accedere all’attività, nell’orario concordato in fase di prenotazione. Le fasce orarie sono: 10-10.45; 11-11.45; 12.-12.45 14.-14.45; 15-15.45; 16-16.45.

«Il nostro interesse è quello di coinvolgere le famiglie con bambini piccoli in attività dedicate specificamente a loro – spiega l’assessore all’Istruzione, Gianna Baucero –: i laboratori proposti sono studiati tenendo conto delle abilità sviluppate nelle diverse fasce d’età e mirano anche a promuovere la socialità e la collaborazione, quanto mai importanti in questo momento storico».

«L’Amministrazione presta molta attenzione e accoglie le proposte educative rivolte ai più piccoli in quanto esperienze formative e occasioni di socializzazione e apprendimento – conclude il sindaco Andrea Corsaro – particolare attenzione viene posta, inoltre, alle attività che avvicinano i bambini al mondo del libro e della lettura».

Per informazioni e prenotazioni contattare il numero il 388/5792633.