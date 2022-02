Con un po' di fatica, la Mokaor torna alla vittoria

Se pur con fatica, la Mokaor torna alla vittoria. Per la prima volta alla Bertinetti in questa stagione e opposta al Club76 Playasti, le bicciolane bissano la vittoria dell’andata, ma stavolta con il punteggio di 3-2.

L’incontro ha avuto due volti ben distinti: nei primi due set la Mokaor ha dominato l’incontro, mentre nel terzo e nel quarto periodo le vercellesi hanno buttato alle ortiche i tre punti. Per fortuna la Mokaor nell’ultima frazione è ritornata a giocare bene portando a casa vittoria e due punti importantissimi.

L’incontro per la Mokaor inizia con Borrini in palleggio e Laura Lupo opposta, Fenoglio e Bertinazzi centrali, Comello e Mastronardi ali con Mosso libero. In questo set la gara è equilibrata sino al 10-10 per poi prendere la piega verso la Mokaor che lo si aggiudica per 25/19.

Nella seconda frazione la tendenza non cambia, con la Mokaor che bissa la vittoria per 25/17. Ma quando tutto lasciava presagire ad un incontro oramai segnato, le bicciolane perdono smalto e concentrazione, incappando in errori gratuiti soprattutto nel finale, caratterizzato da battute sbagliate nei momenti topici o attacchi scagliati fuori, tanto che Asti ringrazia e vince il set per 29/27. Il contraccolpo psicologico per la Mokaor diventa determinante, tanto che le vercellesi vengono attanagliate dalla paura di vincere e come spesso accade in questi casi la legge di Murphy viene rispettata, con le bianconere che vengono superate per 25/23.

Ma finalmente la Mokaor reagisce, tanto che il quinto set è un monologo delle padrone di casa, che arrivando attraverso al parziale di 11/1, lo concludono per 15/11 conquistando l’incontro per 3-2. Se si volesse vedere il bicchiere mezzo vuoto, si potrebbe dire che sabato è stato buttato al vento un punto, ma ragionando sul trend del campionato sin ora disputato, con le difficoltà logistiche (è la prima gara della stagione 2021/2022 che la Mokaor disputa alla Palestra Bertinetti), le soste forzate del campionato e gli strascichi del Covid, questa vittoria è importantissima sia per la classifica sia per il morale delle bianconere.

Da segnalare in attacco con percentuali superiori al 60% le prove ottime delle centrali Bertinazzi (18 punti) e Fenoglio (14 punti).Buona anche la prova di Laura Lupo che schierata nell’inerito ruolo di opposto ha totalizzato 15 punti. Sarà ancora di ritoccare invece la fase difensiva che durante l’incontro ha avuto molti alti e bassi. Il prossimo incontro vedrà la Mokaor impegnata sabato 26 febbraio alle 21 a Settimo Torinese, contro la capolista Lilliput.

CAFFE’ MOKAOR VERCELLI - CLUB76 PLAYASTI 3-2 (25/19 25/17 27/29 23/25 15/09)

CAFFE’ MOKAOR VERCELLI : Bertinazzi (18)(K), Fenoglio (14), Lupo Laura (15), Lupo Greta, Mastronardi (7), Avilia, Vercellone, Trasente, Comello (10), Macellaro, Borrini (6) Ippolito (2), Mosso (L1), Breda (L2).

ALL: Gherardi, Vigliani