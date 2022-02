Cavalcaferrovia Avogadro: misure di sostegno per le attività danneggiate dalla chiusura

E' stata individuata la ditta che si occuperà della demolizione del cavalcaferrovia di corso Avogadro di Quaregna, chiuso dal dicembre 2020 dopo che una verifica aveva certificato lo stato di grave deterioramento della struttura stessa.

Intanto il sindaco Andrea Corsaro annuncia che è in via di definizione un provvedimento per erogare alle attività commerciali della zona, penalizzate dalla chiusura del cavalcaferrovia, un contributo a ristoro dei danni subiti per il cantiere. «Un segnale di attenzione che l'amministrazione vuol dare alle attività della zona», spiega il primo cittadino. Il provvedimento, le cui modalità attuative sono in via di definizione da parte degli uffici, sarà operativo per l'anno in corso.

Nei giorni passati, invece, la commissione di gara ha esaminato le quattro offerte ammesse al termine dei lavori di scrematura tra le ditte che avevano presentato la manifestazione di interesse per effettuare i lavori di demolizione: l'offerta vincente è quella presentata dalla ditta General Smontaggi di San Pietro Mosezzo, in provincia di Novara, che ha presentato un ribasso vicino al 16% sulla base d'asta dell'intervento di demolizione, stimata in un milione e 400mila euro.

«Trascorsi i termini di legge perché l'appalto diventi definitivo - spiega l'assessore ai Lavori Pubblici, Massimo Simion - potremo procedere alla consegna del cantiere: i lavori, prevedibilmente dureranno circa sei mesi».

Poi si aprirà la partita sulla nuova viabilità della zona di corso Avogadro: un intervento che, oltre al Comune, coinvolge anche le Ferrovie per la presenza della linea Vercelli - Casale che, sebbene non più utilizzata da anni, risulta tuttavia sospesa e non dismessa. Dunque, come era stato fatto già per l'apertura del bypass in via Tavallini, anche per il riordino della viabilità di corso Avogadro sarà necessario aprire un tavolo di confronto con Rfi.