I segreti del mondo sotterraneo: corso di speleologia (teoria e pratica)

Dal 4 marzo al 24 aprile il Gruppo Speleologico Mineralogico Valsesiano organizza il 9° corso di Speleologia di primo livello: 7 lezioni teoriche e 6 uscite in grotta per scoprire i segreti del mondo sotterraneo.

Durante lo svolgimento del corso, gli allievi potranno imparare le tecniche di base della progressione in grotta, attraverso uscite pratiche di difficoltà crescente, e partecipare alle lezioni teoriche su temi scientifici e tecnici inerenti alla speleologia. Gli allievi avranno la possibilità, seguendo i loro istruttori, di osservare anche le attività di ricerca e documentazione che il Gruppo normalmente svolge durante tutto l'anno.

L’addestramento tecnico è finalizzato all'insegnamento del corretto utilizzo degli attrezzi impiegati per la progressione su corda, privilegiando sicurezza, semplicità e autosufficienza. Non si richiedono attitudini particolari, ma solo tanta voglia di vivere un'avventura e di scoprire un mondo nuovo. Durante le uscite istruttori e aiuto istruttori esperti saranno pronti a chiarire ogni dubbio e a fornire l'aiuto necessario.

Le 7 lezioni teoriche sono finalizzate a capire e approfondire quello che si vedrà e si farà durante le esercitazioni pratiche, conoscere la geologia del territorio, come si realizza un rilievo in grotta, quali sono le prime manovre di soccorso, quali animali abitano le grotte.

Il corso prevede 6 esercitazioni pratiche tra cui palestra speleologica e uscite in grotta per cercare di far capire a tutti i partecipanti che cos'è la speleologia, che cosa fa il Gruppo Speleologico Mineralogico Valsesiano, che cosa vuol dire andare in grotta e come si fa ricerca speleologica.

Le esercitazioni pratiche sia all'esterno sia in grotta saranno effettuate sotto la guida di istruttori di provata esperienza e qualificati dalla Commissione Nazionale Scuole di Speleologia (CNSS) della Società Speleologica Italiana (SSI), di cui il G.S.M.V. fa parte da più di 30 anni. Durante le esercitazioni saranno adottate tutte le precauzioni necessarie per garantire l'incolumità dei partecipanti, che saranno comunque coperti dalla polizza assicurativa infortuni della Società Speleologica Italiana.

Nel corso sono compresi: le dispense riguardanti le lezioni teoriche; l'utilizzo delle attrezzature collettive di progressione necessarie per lo svolgimento delle esercitazioni; Il noleggio del casco e dell'impianto d'illuminazione a Led; il noleggio dell'attrezzatura tecnica personale per le esercitazioni pratiche (valida anche dopo la fine del corso); l'iscrizione al Gruppo Speleologico Mineralogico Valsesiano per l'anno in corso; l'iscrizione annuale alla Società Speleologica Italiana (SSI) comprensiva di copertura assicurativa annuale relativa alle esercitazioni pratiche (valida anche dopo la fine del corso).

Non sono compresi le batterie per l'illuminazione; le spese di viaggio per i trasferimenti e i pasti; quant'altro non esplicitamente indicato e/o previsto.

L’iscrizione al corso è aperta a chiunque abbia voglia di divertirsi con un gruppo di nuovi amici e di scoprire un nuovo mondo. Per l’iscrizione è necessario il certificato medico di sana e robusta costituzione per praticare attività sportiva non agonistica. I posti sono limitati e le iscrizioni saranno accettate fino a esaurimento. La presentazione del corso si svolgerà al Museo Carlo Conti di Borgosesia sabato 19 febbraio alle ore 16.30, dove verrà illustrato il corso, tutti i dettagli e sarà possibile iscriversi.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare Giuseppe: +39 339 566 5924, direttore del corso e della scuola di speleologia di Borgosesia o Michele: +39 393 7319221, istruttore di speleologia o consultare il sito info@gsmv.it - www.gsmv.it.