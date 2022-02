Una ciclabile che collega Borgo d'Ale e Alice Castello

In tal modo ciclisti e pedoni possono viaggiare nella massima sicurezza tra un Comune e l'altro.

Borgo d'Ale investe nella sicurezza stradale realizzando una nuova pista ciclopedonale in viale Consolata, lungo la Strada Provinciale 593, sul lato a monte della stessa. La pista, che ha una lunghezza di circa 550 metri e una larghezza media di 2,50 metri, partendo dai pressi della curva della Consolata giunge fino al confine con Alice Castello e si congiunge con la pista già esistente nel centro vicino.

«L'importo dell'opera - spiega il sindaco Pier Mauro Andorno ai concittadini - ammonta a complessivi 100mila euro, che ci sono stati attribuiti dal ministero dell’Interno a titolo di contributo per l’anno 2021, a fronte di investimenti in materia di sviluppo territoriale sostenibile e sicurezza della viabilità in cui rientra l'opera».

Il cantiere per la realizzazione della pista è già aperto: «La sicurezza - conclude il sindaco - è sempre al primo posto nei pensieri della nostra amministrazione e vi si abbinano l'efficienza e il decoro delle strutture ed infrastrutture del nostro paese».