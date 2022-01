Emanuela Buonanno rimette le deleghe: resterà consigliere comunale

Con un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, Emanuela Buonanno annuncia a borgosesiani la decisione di lasciare la giunta comunale, della quale ha fatto parte prima come assessore e vicesindaco e, da qualche settimana, come assessore con delega al Socio Assistenziale, alla "città fiorita", allo Sport e alla Biblioteca.

«Cari cittadini - scrive - questa mattina ho presentato a Paolo Tiramani una lettera di dimissioni dalle cariche di assessore al Comune di Borgosesia. Ci tengo però a comunicare la mia decisione anche direttamente a voi, che siete i miei datori di lavoro». Senza entrare nello specifico, Buonanno aggiunge che «la situazione che si è creata è incompatibile con i valori tracciati da mio fratello Gianluca che mi avevano motivato a scendere in campo. Rimango comunque a disposizione come consigliere comunale, perché questo è un incarico che mi è stato dato dai cittadini e io intendo portarlo a termine».

Un addio che probabilmente era nell'aria, dopo la scelta del sindaco Tiramani di trasferite l'incarico di vicesindaco all'assessore Fabrizio Bonaccio. Pur confermando stima e considerazione per il lavoro svolto in giunta, Tiramani aveva evidenziato come le frequenti assenze di Emanuela Buonanno, spesso all'estero, fossero difficilmente compatibili con un incarico di vice. Soprattutto in un periodo complesso come quello che tutta Italia sta attraversando.

Alla sua prima esperienza amministrativa, Emanuela Buonanno era entrata nella lista vincitrice dalle elezioni comunali del 2017 raccogliendo l'eredità politica del fratello Gianluca, tragicamente scomparso in un incidente stradale appena un anno prima.

Nel corso dell'anno apoena iniziato, Borgosesia sarà chiamata a rinnovare il Consiglio comunale: non ci vorrà molto a capire se l'addio di oggi sia solo un passaggio verso scelte ancora più drastiche.