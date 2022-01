Apre la passerella sul Naviglio di Ivrea

Santhià inaugura sabato 15 gennaio alle 15 la passerella ciclopedonale sul Naviglio di Ivrea che collegherà via Dora Baltea al piazzale adiacente al supermercato Lidl di via Colombo.

«Il nostro scopo era abbattere le distanze tra centro e periferia in città; senza dimenticare il tema sicurezza: residenti e amanti della camminata non dovranno più transitare da corso II Giugno - commenta il vice sindaco, con delega ai Lavori Pubblici, Mattia Beccaro -. Dal punto di vista amministrativo la realizzazione del ponte ha coinvolto più Enti come Cautenza Canali Cavour e Ovest Sesia che ci tengo molto a ringraziare».

Dal canto suo, il sindaco Angela Ariotti commenta: «È un importante novità per la nostra città, molti residenti di via Dora Baltea e delle vie circostanti mi hanno fermata entusiasti del fatto ci sia un collegamento comodo e sicuro con il centro cittadino. Ci tengo molto a ringraziare chi ha permesso la costruzione dell’opera: l’ingegner Vittorio Provera, gli addetti ai lavori, le aziende, tutte del territorio, che hanno fatto un lavoro eccellente e celere nella posa e messa in sicurezza della passerella».