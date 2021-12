Super green pass: 82 multe ai cittadini (76 per la mascherina), 6 alle attività commerciali

Ottantadue sanzioni a carico dei cittadini e 6 a carico delle attività nella seconda settimana (dal 13 al 19 dicembre) di controlli svolti da tutte le diverse forze dell'ordine nell'ambito dei controlli sul green pass rinforzato.

Il bilancio della Prefettura rileva che sono state controllate circa 2300 persone e 500 attività commerciali, con 82 sanzioni a carico delle prime (6 per mancanza di green pass e 76 per mancanza di dispositivi di protezione) e 6 sanzioni a carico delle seconde.

«Rimane generalmente soddisfacente - si legge nella nota della Prefettura - a fronte della mole di controlli effettuati, l'adesione alle misure di prevenzione in vigore, testimonianza dell'impegno che i cittadini continuano ad assicurare per consentire il sereno e proficuo svolgimento della vita sociale, ancor più in corrispondenza dell'attuale periodo natalizio che comporta un incremento delle attività commerciali e degli spostamenti».

Proprio in relazione alle imminenti festività, il prefetto Lucio Parente, nel rivolgere un sentito ringraziamento ai rappresentanti delle Forze di Polizia e delle Istituzioni del territorio per l'instancabile lavoro svolto al fianco dei cittadini, intende formulare un messaggio di auguri alla comunità vercellese, distintasi per sensibilità e senso di responsabilità, affinché trascorra un Natale sereno e gioioso che costituisca anche occasione per riflettere sui valori fondanti della società e sia preludio a un nuovo anno di ripresa per tutti i settori duramente colpiti dagli effetti della pandemia.