“ICybernonni" guardano al futuro: «Tanti progetti per il post pandemia»

L'Associazione “ICybernonni odv” di Vercelli si è riunita nei locali del Centro territoriale del volontariato per i tradizionali scambi di auguri di Natale e per l’anno nuovo. È stata una piacevole occasione per presentare i nuovi iscritti e alcune iniziative che, nel prossimo 2022, prenderanno forma, appena finirà l’emergenza Covid 19. Saranno attività ludiche, divertenti, allegre e spensierate, per aiutare e contrastare la depressione e la solitudine, tipiche dell’anziano, ma soprattutto dovute al periodo gravoso del Covid 19. L’Associazione coglie l'occasione per augurare a tutti tanta serenità, pace e forza per superare questo ulteriore momento critico.