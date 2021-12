Nataleone nel segno di Buzzati e della solidarietà

Dopo l'anno di sospensione causa covid, torna NataLeone, il calendario di eventi natalizi che il museo di via Verdi e il Mac propongono per il periodo delle festività.

Per il quinto anno consecutivo, lo staff del museo dedica le manifestazioni alle attività solidali del Gruppo di Volontariato Vincenziano, a favore dei quali, sia nel cortile di Casa Alciati, sede del Museo Leone, sia all’ingresso del Museo Archeologico in Corso Libertà 300 – via Farini 5, sarà possibile consegnare alimenti a lunga conservazione per bambini (biscotti per la prima infanzia, pastine, creme di riso, omogenizzati di frutta e di carne, latte 1, 2 e speciali ecc…), che saranno l’oggetto solidale di questa edizione, assieme alla donazione di parte dell’incasso dell’evento del 12 dicembre dal titolo “Il Natale di Dino Buzzati”, che contribuirà a finanziare il progetto “Mangia e cresci con noi” rivolto dai Gruppi Vincenziani ai bambini di quelle famiglie che non sono in grado di sostenere le spese scolastiche, fornendo loro non solo buoni pasto per la mensa, ma anche materiali didattici e attività socio culturali per permettere la socializzazione e il pieno inserimento nel gruppo classe.

La raccolta dei generi alimentari proseguirà fino a giovedì 23 dicembre, ultimo giorno di attività del Leone e del MAC prima della pausa natalizia e proseguirà alla ripresa, tra giovedì 6 gennaio (giorno di riapertura) e domenica 9 gennaio.

Per quanto riguarda gli eventi del periodo natalizio, invece, si parte mercoledì 8 dicembre al Mac, dalle 15 alle 17,30, con un’attività dedicata alle famiglie con bambini (6-11 anni). Grazie a un “kit didattico” che verrà loro consegnato in biglietteria unitamente al biglietto d’ingresso, potranno svolgere una speciale visita in autonomia, fino a esaurimento dei kit disponibili.

Al Museo Leone, invece, domenica 12 dicembre alle 17, il Corridoio delle Cinquecentine ospita l’Associazione Culturale “Il Porto” che presenterà: "Il Natale di Dino Buzzati", uno spettacolo - lettura, ispirato ai racconti natalizia che, dal 1939 al 1971, Buzzati ha pubblicato sui giornali per i quali lavorava.

«Racconti molto interessanti - spiegano Cinzia Ordine e Roberto Sbaratto, presentando lo spettacolo -: Buzzati non offre una lettura mistica o religiosa del Natale, ma piuttosto un tuffo nella tradizione, nei variopinti modi in cui la società italiana, in profonda evoluzione, ha dedicato il suo tempo e le sue energie a questa festa. Si va da pagine di rara intensità, come quelle del Natale 1945, il primo del Dopoguerra, a quelle più ironiche e divertenti degli anni ’60 e ’70».

Leggere Buzzati, dunque, in attesa del Natale, è un investimento di cultura, ma anche di riflessione e, in ampie parti, di piacevole divertimento: ecco perché, per questo Natale 2021, il Museo Leone, insieme all’Associazione culturale “Il Porto”, ha deciso di dedicare “NataLeone” a Buzzati attraverso la voce e le letture di Roberto Sbaratto. Ci si avvierà verso il Natale con un pizzico di ironia e una riflessione del tutto particolare.

Il biglietto costa 10 euro e la prenotazione è obbligatoria allo 0161 253204 (fino a venerdì ore 12.30) oppure al 379 2834818 (da venerdì pomeriggio).

Per partecipare è necessario essere muniti di green pass