“Novembre in Musica" chiude con Riccardo Fracasso

L’edizione 2021 di "Novembre in Musica" sta per giungere al concerto finale: venerdì 3 dicembre alle 21 nel Salone Parrocchiale, è attesa l'esibizione di un altro santhiatese, promessa del pianoforte. Si tratta di Riccardo Fracasso, santhiatese classe 2000, che mostrerà alla città il suo recente acquisto: un pianoforte Steinway di New York, datato 1920. Insieme a lui, Massimiliano Genot, docente di pratica pianistica al Conservatorio Verdi di Torino e Licia Di Pillo con i suoi interventi narrativi.

In programma alcuni evergreen della musica pianistica: la Ballata di Chopin, la Seconda Rapsodia Ungherese di Liszt e la Marcia Turca di Mozart.

«Dopo i successi degli eventi precedenti per cui ringrazio gli artisti e tutti coloro che hanno seguito con entusiasmo le proposte artistiche, siamo lieti di aver dato spazio a giovani talenti emergenti cittadini anche in questa edizione della rassegna "Novembre in Musica". Auspico eventi come questo possano costituire stimolo per avvicinarsi alla musica» commenta Renzo Bellardone, consigliere con delega alla Cultura.

«Santhià non si ferma neanche dal punto di vista culturale - aggiunge il sindaco, Angela Ariotti - la continuazione di questa bella iniziativa, che da sempre incontra il favore del pubblico santhiatese, giunge al termine con l’evento del prossimo 3 dicembre a cui sicuramente parteciperò con entusiasmo».