Daspo e denuncia per due giovani trovati in discoteca con la droga (e con un coltello)

Atri due Dacur, i "Daspo urbani" che tengono lontani dai locali avventori che si siano resi responsabili di particolari reati, sono stati emessi dal Questore di Vercelli nei confronti di altrettanti giovani pizzicati in discoteca: uno con droga pronta da spacciare, l'altro con un coltello.

Nello scorso fine settimana, l’attività del personale delle volanti della Questura di Vercelli è stata particolarmente intensa con alcuni mirati interventi, richiesti dal personale di sicurezza di una discoteca della zona. In particolare nella sera del 30 ottobre il personale di polizia ha effettuato un controllo all’interno del locale nei confronti di un giovane di Novara, che era stato notato dal personale della sicurezza nell’area dei servizi igienici con fare sospetto. Al controllo il ragazzo è risultato avere un coltello, della lunghezza di 12 centimetri con 6 centimetri di lama, e della sostanza stupefacente (grammi 0,19 di cocaina e grammi 3,5 di hashish), che ha spontaneamente consegnato agli agenti. L’arma è stata quindi sequestrata e il ragazzo indagato a piede libero per porto di oggetti atti a offendere e sanzionato in via amministrativa per la detenzione dello stupefacente;

Nella serata dell’1 novembre la sala operativa della Questura è stata avvertita della presenza, sempre dal personale della discoteca, di un altro giovane sospetto per lo spaccio di sostanze stupefacenti. Il tempestivo intervento della volante ha permesso di rintracciare un giovane di Vercelli, trovato in possesso di ben 13 involucri di chellophane, contenenti un totale lordo di 12,66 grammi di hashish. Il giovane è stato indagato per la detenzione dello stupefacente pronto a essere rivenduto.

La droga è stata sequestrata mentre, nei confronti dei due giovani sono scattati gli accertamenti di carattere amministrativo e di prevenzione, rilevando la pericolosità degli stessi per i loro comportamenti illeciti, cosi da portare il Questore di Vercelli, competente per i provvedimenti di prevenzione nella provincia, ad emettere d’urgenza nei loro confronti i provvedimenti di divieto di accesso alla predetta discoteca per la durata, rispettivamente, di sei mesi, per l’ingiustificato e pericoloso possesso del coltello e di un anno per lo spaccio di sostanza stupefacente.