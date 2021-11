I ragazzi di Agrario e Calamandrei all'Ema di Bologna

Le classi 3°, 4° e 5° Agraria di Crescentino dell’Istituto di Istruzione Superiore Galileo Ferraris di Vercelli, dirigente Cinzia Ferrara, hanno preso parte nei giorni scorsi a Eima – Esposizione internazionale di macchine per l’agricoltura e il giardinaggio a Bologna. I ragazzi erano accompagnati dai docenti Matteo Robutti, Paolo Mosca, Serena Trombini, Flaminia Barbero e dall’assistente di laboratorio Marco Giva. E’ stata un’esperienza decisamente interessante e formativa, in quanto allieve e allievi hanno potuto vedere dal vivo diversi macchinari protagonisti del lavoro in agricoltura. L’uscita è stata una delle prime dopo la lunga pausa dovuta all’emergenza sanitaria e la delegazione del Calamandrei era una della poche presenti in quella giornata all’interno dell’area fieristica.